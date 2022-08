Ein 28 Jahre alter Mann sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Sonntag gegen 22.10 Uhr in der Karlsruher Wilhelmstraße mit einem Messer seinen 23-jährigen Arbeitskollegen erheblich verletzt haben soll. Polizisten konnten ihn direkt nach der Tat in seiner Wohnung festnehmen. Offenbar war es unter den beiden aus Albanien stammenden Männern zuvor zu einem heftigen Streit gekommen. Der 28-Jährige soll seinen Kontrahenten mit einem Messer eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung am Oberarm zugefügt zu haben. Der Verletzte kam in eine Klinik, konnte diese aber im Laufe der Nacht wieder verlassen. Die Hintergründe des Streits rühren den Erkenntnissen zufolge aus Zwistigkeiten im privaten Bereich, wie die Polizei mitteilt.