Mit 1,65 Promille auf der Bundesstraße 9 bei Speyer unterwegs war am frühen Samstagabend ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim, der mit seinem Mercedes nach rechts in die Leitplanke geriet und sie dabei beschädigte. Statt dies zu melden, fuhr der Mann laut einem Bericht der Speyerer Polizeiinspektion jedoch weiter in Richtung Süden. Eine Streife der Polizeiinspektion Germersheim konnte den Mann schließlich auf der B9 in Höhe von Rülzheim stoppen. Dabei stellten sie fest, dass er offenbar Alkohol getrunken hatte. Der daraufhin veranlasste Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,65 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.