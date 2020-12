Ein 73 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Durlach bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Laut Polizei brach das Feuer gegen 13.45 Uhr im Bereich der Küche in der Wohnung des Mannes aus. Er sei daraufhin aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen; dabei erlitt er zusätzlich zu Brandverletzungen noch Knochenbrüche. Er sei stationär in ein Krankenhaus aufgenommen worden.

Die Wohnung sei stark beschädigt, der Sachschaden liege laut einer ersten Schätzung bei 50.000 Euro. Weil das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar sei, habe eine fünfköpfige Familie in eine Notunterkunft ziehen müssen. Die Ursache des Feuers wird nun von der Polizei untersucht.