Bei einer Verpuffung am Freitagnachmittag ist ein 62-jähriger Mann auf seinem Grundstück schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte er gegen 16.40 Uhr mit einem Gasbrenner das Unkraut zwischen den Pflastersteinen auf seinem Hof entfernen. Dabei geriet versehentlich eine kleine Grasfläche in Brand. Bei seinem anschließenden Versuch das Feuer zu löschen, kam es zu einer Verpuffung, wodurch der Mann schwere Brandverletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.