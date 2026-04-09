Ein Mann hat am späten Dienstagabend im Bahnhof Germersheim eine Zugbegleiterin und einen Triebfahrzeugführer bedroht. Nach Angaben der Polizei eskalierte die Situation, als der 28-Jährige gegen 23.40 Uhr aufgefordert wurde, den Zug der Linie S4 zu verlassen. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Germersheim traf ein und fesselte den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den polnischen Staatsbürger zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Nürnberg und Göttingen vorlagen – wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls. Die Bundespolizei übernahm den Fall. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung.