Ein offenbar psychisch kranker 35-Jähriger wurde am Dienstagmorgen auf der Haid-und-Neu-Straße vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann kurz vor 7 Uhr eine Bäckerei, verlangte ein Brötchen und ging, ohne dies zu bezahlen, aus dem Geschäft. Kurze Zeit später kam er zurück, bedrohte verbal die beiden Mitarbeiterinnen der Bäckerei und verlangte Bargeld. Eine Mitarbeiterin gab dem 36-Jährigen daraufhin einen kleineren Geldbetrag. Anschließend ging er zu einer Tankstelle und wurde dort aber, da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, aus dem Geschäft verwiesen. Daraufhin versuchte er auf der Haid-und-Neu-Straße Fahrzeuge anzuhalten. Eine Steife sprach den 36-Jährigen an, der daraufhin ein Messer zog. Nachdem die Beamten beruhigend auf den 36-Jährigen eingewirkt hatten, legte er das Messer auf den Boden und konnte vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht. Die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stehenden Mitarbeiterinnen der Bäckerei mussten zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von einem Seelsorger psychologisch betreut werden.