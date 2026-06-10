Ein 25-Jähriger hat am Dienstagvormittag in Jockgrim einen Platzverweis der Polizei ignoriert und Widerstand geleistet. Nach Angaben der Polizei saß der Mann gegen 9.45 Uhr in der Ludwigstraße auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses, nachdem er unberechtigt einen Garten betreten hatte. Gegenüber den Beamten zeigte sich 25-Jährige aggressiv und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung zu gehen. Die Polizei nahm ihn unter Androhung eines Elektroschockers in Gewahrsam und brachte ihn zur Dienststelle in Wörth. Eine Richterin bestätigte die Fortdauer der Ingewahrsamnahme. Danach wurde der Mann erneut sehr aggressiv, wollte den Gewahrsamsbereich verlassen und ging bedrohlich auf mehrere Beamte zu, wobei er versuchte, sie zu schlagen. Beim Eingreifen leistete er massiven Widerstand. Dabei verletzten sich drei Polizisten und der Mann leicht. Wegen Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum entnahm die Polizei dem 25-Jährigen eine Blutprobe. Nach einer Nacht in der Zelle setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.