Zu einem schweren Raub kam es am Sonntagabend in der Karlsruher Oststadt, teilt die Polizei mit. Dabei wurde ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 19.25 Uhr auf der Degenfeldstraße zu einem Angriff, in dessen Verlauf zwei bislang unbekannte Täter den Geschädigten zunächst niederstreckten, dann mit einem Messer angingen und sein Handy entwendeten. Anschließend flohen die Unbekannten zu Fuß. Durch den Vorfall erlitt der Mann mehrere Schnittverletzungen im Kopfbereich sowie eine Nasenbeinfraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.