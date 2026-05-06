Seit 40 Jahren wird in Westheim Theater gespielt: Zum Jubiläum zeigt die Laienspielgruppe ihrem Publikum eine aufregende Donaukreuzfahrt. Wie die Proben laufen.

Leinen los und volle Kraft voraus – zum Angriff auf die Lachmuskeln: Gleich fünfmal legt die MS Bratislava unter dem Motto „Mann über Bord!“ von Passau aus ab. An Bord des Kreuzfahrtschiffs befinden sich zahlreiche exzentrische Figuren, die mit ihren prägnanten Eigenschaften eine amüsante Reise versprechen und die Stimmungswogen zum Schäumen bringen. Vom ängstlichen Hypochonder über eine bekannte Wahrsagerin und eine leidenschaftliche Schnäppchenjägerin bis hin zu einem gutmütigen Kerl, einer grauen Maus und einem geschäftstüchtigen Versicherungsvertreter – auch ein emsiger Steward, eine bestens informierte Reinigungskraft, zünftige Volksmusikanten und ein Schürzenjäger erster Klasse sind mit von der Partie.

Bereits seit Herbst bereitet sich die Laienspielgruppe auf die „Jubiläumsreise“ vor. Passend zur zuvor ermittelten Darstelleranzahl ließ sich die Gruppe verschiedene Komödien zuschicken, die von einigen Mitgliedern gesichtet wurden. „Das Stück muss zur Gruppe und den Leuten passen und auch vom Bühnenbild her machbar sein“, erklärt Theaterleiter Bernd Rüffel. Aus seiner Begeisterung für die neue Komödie macht er keinen Hehl: „Ich finde das Stück saugut.“ Erfreut zeigt er sich auch darüber, dass die Rollenverteilung optimal gelungen sei: „Jeder war mit seiner Rolle super zufrieden.“

Ein „echter Profi“ an Bord

Seit November proben die Darsteller zweimal wöchentlich im Bürgerhaus. Mit dem Aufbau des Bühnenbilds, das Stück für Stück weiterentwickelt wurde, konnte die Gruppe – wie jedes Jahr – erst nach Fasching beginnen. Es zeigt die Piano-Bar auf dem Kreuzfahrtschiff. „Dort spielt sich alles ab“, sagt Rüffel. Kurz vor den Aufführungen gab es noch ein Probenwochenende. Die Gruppe sieht sich gut gerüstet: „Es gibt nicht mehr viel zu tun. Wir sind laut unserem Regiemann auf einem sehr, sehr guten Weg.“

Apropos Regie: Mit Andreas Burger, Akteur am Boulevardtheater Deidesheim, hat sich die Gruppe „einen echten Profi“ an Bord geholt. „Das macht schon einen Unterschied. Wir haben so intensiv trainiert wie nie zuvor“, berichtet Rüffel. Ebenfalls freut er sich über drei neue Mitwirkende: Lilli Heubel aus Westheim sowie Christiane und Marco Schreier aus Weingarten. Da die Schreiers erst nach der Rollenverteilung dazustießen, wurden kurzerhand zwei zusätzliche Rollen geschrieben und ins Stück integriert.

„Darauf bin ich wahnsinnig stolz“

Weil ein Darsteller aus beruflichen Gründen absagte, sprang Hansjörg Stipp von der Klosterbühne Hördt ein. „Wir haben mit Hördt wie auch mit den Sondernheimern einen guten Kontakt und helfen uns gegenseitig aus“, erklärt Rüffel. Außer den Neuen sind bekannte Darsteller wie Julia Bender, Bernd Rüffel, Lisa Sent, Meike Staub, Rainer Bach, Matthias Sinn, Silvia Frank, Gaby Grunert, Frank Westrich und Nicole Koch mit an Bord – wo es im Hafen von Bratislava zum großen Showdown kommt.

„Die Leute werden ihren Spaß haben“, verspricht Rüffel. Bis zu 210 „Passagiere“ können jeweils mitreisen. „Die Termine am 8., 9. und 16. Mai sind so gut wie ausgebucht. Für den 15. und 17. Mai sind aber noch zwei, drei Tische frei“, sagt Rüffel. Zum Jubiläum gibt es außerdem Bilder und Videos aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen. „40 Jahre Laienspielgruppe Westheim – darauf bin ich wahnsinnig stolz.“

Termine

Aufführungen am Freitag, 8. Mai, Samstag, 9. Mai, Freitag, 15. Mai und Samstag, 16. Mai, jeweils ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 17. Mai, ab 18 Uhr im Bürgerhaus. Einlass eine Stunde zuvor. Bordkarten für zwölf Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei), inklusive Sektempfang, gibt es bei Bernd Rüffel, Telefon 06347 92114.