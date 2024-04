Der Heimathistoriker und frühere RHEINPFALZ-Mitarbeiter ist gestorben.

Ein sehr freundlicher, bedächtiger aber dennoch engagierter und temperamentvoller Mann mit einer hellen, beinahe sanften Stimme, dem man mit wachsendem Respekt begegnete, weil er sein Gegenüber immer respektierte – so bleibt der Schaidter Heimathistoriker Manfred Bouquet der RHEINPFALZ-Redaktion Germersheim-Wörth in Erinnerung. Denn er schrieb nicht nur über die Geschichte, sondern von 1988 bis 2006 auch über das aktuelle Zeitgeschehen in seinem Heimatort. Jetzt ist er gestorben.

Bouquets Artikel über Ortspolitik, Vereinsleben und Dorfgeschichte werden vielleicht einmal selbst Gegenstand historischer Betrachtung sein, wenn sein Lebenswerk eine Fortsetzung findet. Das gipfelte 2010 in dem 513 Seiten starken Werk „Schaidt – eine Geschichte für sich“. Drei Jahre hat Bouquet daran geschrieben. Aber es war die Frucht einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Geschichte Schaidts.

Ausstellungsstücke gesammelt

Bereits 1980 hatte Bouquet begonnen, sich Gedanken über ein Konzept für ein Heimatmuseum zu machen und die ersten Ausstellungsstücke zusammen zu tragen. 1984 wurde das Museum dann eröffnet, seine Sammlung ist von anfangs 100 Objekten schnell auf über 1000 angewachsen.

Beruflich war Bouquet bei der Deutschen Bahn zuhause, seine Berufung war die Ausbildung von jungen Menschen. Er konnte beides vereinbaren: Nach Volksschule und Ausbildung als Jungwerker stieg er 1973 auf zum Leiter des Bahn-Ausbildungszentrums in Karlsruhe. 1980 übernahm er die Ausbildungsleitung für Kaufleute. Nach einer Zwischenstation als Leiter des Bahnhofs Baden-Baden wurde er stellvertretender Verwaltungsleiter und Dozent der Zivildienstschule in Karlsruhe.

Bouquet ging gerne mit jungen Menschen um und brachte ihnen etwas bei, ohne sie zu belehren: Diese Erfahrung durften auch junge Redakteure machen – und sie haben sie gerne gemacht. Danke.