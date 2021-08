Vor 80 Jahren wurde Leimersheims letzter Jude ins Konzentrationslager Gurs deportiert – zusammen mit über 6500 anderen Juden aus der Region. Zwei Jahre später wurde der Metzgersohn nach Auschwitz gebracht. Dort enden die Lebenszeichen.

Vor 80 Jahren schrieb der damalige Bürgermeister von Leimersheim, er „beehre“ sich „dem Landrat zu berichten, dass auf Grund der Aktion vom 22. Oktober 1940 nur ein Jude evakuiert wurde. Derselbe hatte kein eigenes Anwesen mehr. Er bewohnte nur noch ein Zimmer seines früheren Anwesens als Untermieter. Auf Antrag des Hausbesitzers habe ich die an sich wertlosen Einrichtungsgegenstände des Juden in einem Raum zusammenstellen lassen, damit der Hausbesitzer nunmehr über das seither von dem Juden bewohnte Zimmer verfügen kann.“

Bei der als „Aktion“ bezeichneten, akribisch vorbereiteten Massendeportation von über 6500 Juden aus der Pfalz, Baden und dem Saarland wurde der letzte Jude aus Leimersheim vertrieben, seine Überreste wurden rasch beseitigt. Hinter der Aktion steckte Gauleiter Josef Bürckel, dessen Vater aus Leimersheim stammte. Er meldete danach stolz seinen Gau als „judenfrei“.

Als Einziger aus Dachau zurück

Das Opfer war der 1891 in Leimersheim geborene Nathan Behr, dessen einzige Schwester Sally bereits mit ihrem Mann nach Frankreich emigriert war. Im Zuge des als „Reichskristallnacht“ bezeichneten Pogroms im November 1938 wurde Nathan Behr mit den wenigen anderen noch im Ort wohnenden jüdischen Männern als „Schutzhäftling“ ins KZ Dachau gebracht, wo er erst Ende Januar 1939 wieder entlassen wurde. Er kehrte als Einziger von dort nach Leimersheim zurück.

Nathan Behr wohnte in der Pfarrgasse 6, lernte zunächst das Metzgerhandwerk und betrieb zuletzt eine Kleintierhandlung. In seinen letzten Jahren war er völlig verarmt und auf Unterstützung angewiesen. Als er ab 1939 keine Verpflegungsmarken mehr bekam, musste er von wohlgesonnenen und mutigen Menschen wie dem damaligen Briefträger Friedrich Heintz heimlich unterstützt werden. Gerade in Wintermonaten holte er an einem abgemachten Ort „ein Säckel mit Essen, auch Schweinefleisch“ und eine Bettflasche, die Mitglieder der Familie Heintz dort deponiert hatten.

Keine psychische Störung bekannt

Den ledig gebliebenen Metzgersohn kannte man im Ort als „de schäpp Nathe“. Um sein Leben zu retten, „spielte er den ganz großen Nazi“, beschimpfte andere jüdische Mitbürger, beschmierte seine Wände voll mit Naziparolen und vieles mehr. Er „hatte Phasen, wo er verrückt war“. In solchen Zuständen habe er seinen „Gaul gedroschen, dass er aufrecht stand“ und Geschirr in den Müllbach geworfen. Unbekannt ist, ob diese Verhaltensauffälligkeiten Folgen der für ihn unerträglich gewordenen Lebenssituation waren. Eine schwere psychische Störung war in jungen Jahren zumindest nicht bekannt. So diente Nathan Behr im Ersten Weltkrieg bis Kriegsende und kämpfte in Flandern.

Im Internierungslager Gurs blieb Nathan Behr von Oktober 1940 bis April 1942. Der Versuch seines Neffen Arthur Allmayer, ihn mit einem Bittbrief an die Lagerleitung in Gurs Anfang 1942 zu befreien, scheiterte. Nathan Behr wurde im April 1942 nach Drancy verlegt und kam am 4. September 1942 mit Transport Nr. 28 nach Auschwitz. Dort gilt er als „verschollen“. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er Ende 1942 im KZ Auschwitz ermordet worden.

Juden zogen in badische Städte

Unter den nach Gurs deportierten Juden waren 22 in Leimersheim geborene (14) oder eingeheiratete (acht) Juden, die bis auf Nathan Behr alle in badischen Städten, vorwiegend in Karlsruhe, wohnten. Sieben der Deportierten starben im Lager Gurs, elf im KZ Auschwitz und lediglich vier konnten noch von Südfrankreich aus in die USA auswandern.

Zu den elf in Auschwitz ermordeten Juden gehörte auch die 1892 in Leimersheim geborene Stella Behr. Die ursprünglich als Lehrerin tätige ledige Frau zog mit ihren Eltern nach Karlsruhe, wo sie zuletzt als Hausangestellte arbeiten musste. Am 22. Oktober 1940 wurde sie mit ihrer verwitweten 76 Jahre alten Mutter Johanna in das Internierungslager Gurs deportiert, wo ihre hochbetagte Mutter im September 1941 starb.

Auswanderung nach Brasilien geplant

Stellas zwei Jahre jüngerer Bruder Jakob emigrierte rechtzeitig nach Brasilien, von wo er sich um die Auswanderung seiner einzigen Schwester bemühte. In seinen erhalten gebliebenen Bittschreiben ist zu erfahren, dass Stella Behr und ihre Mutter bereits im Februar 1940 zu ihrem Bruder nach Brasilien auswandern wollten. Die Einreiseerlaubnis war bereits in ihren Händen. Lediglich die Ausstellung der Reisepässe für das Ausland war zur Durchführung der Auswanderung noch erforderlich. „Alles zur Auswanderung der beiden Frauen war bereits vor der Deportation nach Gurs fertig, das Gepäck zollabgefertigt verpackt. Bei dieser schnellen Abreise (Deportation) ließ man ihnen keine Zeit, die Pässe, die bei ihnen (wahrscheinlich auf dem Bezirksamt) hinterlegt waren, abzuholen. Man sagte, dieselben würden nachgeschickt, aber leider ist dies nicht der Fall gewesen… Tragischerweise verfiel das Visum nach hierher durch den unfreiwilligen Aufenthalt in Gurs.“

Das brasilianischen Konsulat Frankfurt verlangte die Vorlage der Pässe, um das Einreisevisum zu verlängern, was jedoch nicht möglich war, weil die beiden im Camp de Gurs waren. Als die Pässe dennoch per Post zugeschickt werden konnten, antwortete das brasilianische Konsulat im Dezember 1940, dass die Pässe zu spät eingereicht wurden, weshalb das Visum neu beantragt werden müsste, wozu neue Gesundheitsatteste, Leumundszeugnisse und nochmals drei Fotografien einzureichen seien. Deshalb müssten sich die beiden in Gurs internierten Frauen an das Konsulat in Marseille wenden.

Im September 1941, kurz nachdem die Mutter im Lager Gurs verstarb, bat der in Sao Paulo lebende Bruder von Stella, Jakob Behr, das Polizeipräsidium Karlsruhe, seiner Schwester Stella per Luftpost ihren Pass nach Camp de Gurs zu schicken, damit die Überfahrt nach Brasilien endlich durchgeführt werden kann. Verzweifelt erwähnte er dabei: „Meine gesamten Ersparnisse und noch geliehenes Geld benutze ich jetzt um meiner einzigen Schwester ein neues Visum und die Überfahrt nach Südamerika zu verschaffen. Aber um die Ausreise aus Frankreich und die Einreise nach Südamerika zu bekommen, braucht meine Schwester ihren Pass!“ Am 10. August 1942 wurde Stella Behr nach Auschwitz gebracht, wo sie ermordet wurde.