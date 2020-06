Mehrmals hat ein Fahrzeugbesitzer am Sonntag um zirka 15 Uhr mit seinem VW Golf im Bereich eines Parkplatzes in der Mainzer Straße mehrere sogenannte „Donuts“ gedreht und ist im Anschluss mit quietschenden Reifen weggefahren. Ein Mitarbeiter des zeitgleich in unmittelbarer Nähe stattfindenden Tuningtreffens hatte den 27-Jährigen zuvor angesprochen und den Fahrer gebeten das Manöver zu unterlassen. Der Germersheimer zeigte sich uneinsichtig, erst als gedroht wurde, die Polizei zu verständigen, fuhr er davon. Nun hat die Polizei gegen den 27-jährigen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.