Adventszeit ist Lichter- und Kerzenzeit. Insbesondere für ältere Menschen schlummern im Lichterglanz aber auch Gefahren. Das Risiko für Wohnungsbrände um bis zu 40 Prozent. Deshalb haben die Malteser den Hausnotruf erweitert.

Christiane Acker vom Malteser Hausnotruf erklärt, dass das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen von Senioren im Alter nachlässt und diese es oft erst spät merken, wenn Adventskranz oder Weihnachtsbaum Feuer gefangen haben. Nachts schläft außerdem auch der Geruchssinn, so dass man die gefährlichen Brandgase nicht bemerkt.

Damit nicht nur im medizinischen Notfall schnell Hilfe eintrifft, bieten die Malteser ein kombiniertes Hausnotrufgerät an. Gekoppelt mit einem oder mehreren Rauchmeldern löst es bei Rauchentwicklung in der Wohnung neben einem lauten akustischen Signal auch automatisch Alarm in der Malteser Zentrale aus. Diese verständigt umgehend die Bewohner und die Feuerwehr. Der Malteser Hausnotruf ist auch über die Feiertage rund um die Uhr erreichbar.

Info

Weitere Informationen gibt es bei Seniorenberaterin Christiane Acker, Handy 0171 1226735, E-Mail: Christiane.Acker@malteser.org, im Internet: www.malteser-bistum-speyer.de, oder in der Hausnotruf-Sprechstunde der Malteser, immer donnerstags von 13 bis 15 Uhr in der Lindenstraße 5.