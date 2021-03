Die Verbindungen zwischen Menschen stehen im Zentrum des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März , der das Motto „Connect“ trägt. Miteinander in Kontakt zu bleiben und Teil einer Gemeinschaft zu sein ist in Pandemie-Zeiten eine Herausforderung – bei der Arbeit, im Verein oder in der Schule.

Die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter des Malteser Hilfsdienstes haben eine besondere Aufgabe: Sie unterstützen Kinder mit körperlicher, seelischer oder geistiger Beeinträchtigung beim Schulbesuch oder bereits im Kindergarten. Engagierte im Schulbegleitdienst greifen Kindern und Jugendlichen unter die Arme, wo es nötig ist und fördern die Integration in die Klassengemeinschaft. Dem Hilfsdienst zufolge keine leichte Aufgabe in Zeiten von Homeschooling, Notbetreuung, und Wechsel-Unterricht.

An sechs Standorten in der Pfalz – unter anderem in Germersheim, Ludwigshafen und Speyer – begleiten zwölf Schulbegleiterinnen und -begleiter der Malteser zwölf Kinder mit Beeinträchtigung in die Grundschule oder in den Kindergarten. Drei von ihnen haben das Down-Syndrom. Victoria Job begleitet die 8-jährige Matilda (Name von der Redaktion geändert) seit zwei Jahren in die Grundschule. „Matilda ist sehr motiviert und hat einen großen Lern-Eifer. Sie hat sich sehr gefreut, dass die Schule wieder los geht“, berichtet Victoria Job. Ihren Freunden, die sie in der Grundschulklasse gefunden habe, könne sie jedoch nur aus der Ferne winken, denn für Kinder mit Lernschwierigkeiten sei nach dem Lockdown eine eigene Fördergruppe ins Leben gerufen worden. Diese biete täglich zwei Stunden Präsenzunterricht an. Die restlichen Schüler kommen alle zwei Tage im Wechsel zu Schule.

Zweite Klasse schwieriger

Auf Matildas Rückkehr in die Klassengemeinschaft ist Victoria Job gespannt. Während die Achtjährige in der ersten Klasse im Unterricht noch gut mitgekommen sei, falle es ihr in der zweiten Klasse in manchen Fächern schwerer – auch vor Corona. „Der Stand der Klassenkameraden im Unterrichtsstoff wird ganz unterschiedlich sein, aber ich werde Matilda dabei unterstützen, wieder Anschluss zu finden“, sagt Job. „Die Corona-Pandemie hat die Arbeit unserer Engagierten im Schulbegleitdienst nicht einfacher, aber umso wichtiger gemacht“, sagt Robert Austerschmidt, Leiter des Schulbegleitdienstes im Bezirk Speyer.

Wer Interesse an einer Tätigkeit im Schulbegleitdienst hat, kann sich unter www.malteser-schulbegleitdienst.de über Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und freie Stellen informieren.