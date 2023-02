Die unter dem Motto „Südliche Weinstraße“ stehende Ausstellung des Malerrings wird an den Sonntagen, 12. und 19. März, in der Tullahalle in Maximiliansau stattfinden. Sind es jahreszeitliche Motive aus der Natur, markante Landschaften, romantische Dorfansichten oder fröhliche Weinfeste? Das vorgegebene Thema soll laut Malerring Spannung und Vorfreude bereiten, weil die Bilder zuvor nicht bekannt sind. Jedes Mitglied male übers Jahr individuell in eigenen Räumen, man treffe sich aber regelmäßig im „Alten Schulhaus“. Gleichzeitig stellten alle Künstler weitere eigene Bilder und Objekte aus, die das Jahr über entstanden sind.

Die ausstellenden (Hobby-)Maler sind: Verena Blum, Rita Dachtiloudis, Morfu Senn, Ingrid Dorfmann, Christa Klöfer, Sabine Pfalzgraf, Carola Reimold, Sigrid Schwall, Waltraud Wetzel und Christian Kopf. Keramikarbeiten und Skulpturen kommen von den Gastausstellern Julia Bappert und Yumei Payer. Ebenfalls ausgestellt sind die Bilder der Schüler-Mal-AG der Tullaschule.

Passende Musik erklingt zur Vernissage am Sonntag, 12. März, 11 Uhr, von „Choralle“ Berg. Fürs kommende Jahr können sich gerne Gast-Aussteller melden, in der Ausstellung oder bei Christa Klöfer: E-Mail: Christakloefer@gmx.de, Telefon 07271 940122.

Info



Die Ausstellung ist an den Sonntagen, 12. und 19. März, 11 bis 17 Uhr, geöffnet – bei freiem Eintritt.