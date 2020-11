Die Germersheimer „Malergruppe“, einst ein Zusammenschluss engagierter Hobbykünstler unter Leitung von Walter Küpper, gab im November 1978 in der Sparkasse am Tournuser Platz mit mehr als 100 ausgestellten Werken einen Einblick in das künstlerische Schaffen der rund 15 teilnehmenden Mitglieder. Die Vorlieben der Künstler erstreckten sich auf Aquarelle, Tempera und graphische Techniken. Gemalt wurde nicht nur am Ort und in der Region, sondern es waren auch Ergebnisse von Exkursionen und Aufenthalten im Elsass, im Burgund und in der Provence zu sehen.