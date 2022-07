Am Samstag, 23. Juli von 10 bis 17 Uhr veranstaltet die up Pamina vhs einen Malworkshop in Climbach. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro. Gezeigt wird zudem die Sommerausstellung zweier elsässischer Künstler. Unter der Anleitung der Malerin Eva Linder machen sich die Teilnehmer dann mit der Acrylmalerei vertraut. Drei Workshops stehen zur Auswahl: Stillleben, Malen „nach Art von…“ und Komposition. Oder aber man lässt sich von den ausgestellten Werken inspirieren, um eigene zu schaffen. Außerdem startet am Montag, 25. Juli, 13 bis 17 Uhr, ein Französischkurs in Wissembourg. Die Teilnahmegebühr beträgt 165 Euro. Dieser fünftägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit, bestehende Sprachkenntnisse zu verbessern und Konversation auf fortgeschrittenem Niveau zu üben. Info und Anmeldung: Tel. 0033 388949564, info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.