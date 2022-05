Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause wird in Wörth ab Freitag, 13. Mai, bis Montag, 16. Mai, auf dem Festplatz vor der Festhalle und im Innern der Halle gefeiert: Der Maimarkt steht wieder auf dem Programm.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben für ein teilweise neues Angebot an Fahrgeschäften und Schaustellern gesorgt, so Ortsvorsteher Helmut Wesper (SPD). Der Gesangverein Männerchor stellt ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Gesang. „Es ist nach der langen Zwangspause und der noch immer vorherrschenden Unsicherheit bei vielen Mitgliedern wegen Corona nicht einfach unser gewohntes Angebot aufrecht zu erhalten und genügend Helfer zu mobilisieren“, sagt Geschäftsführer und erster Vorsitzender Jürgen Stieber im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Freitags beginnen um 16 Uhr der Fahr- und Geschäftsbetrieb und die Bewirtung. Fassanstich mit flotten Rhythmen des Musikvereins „Edelweiß“ ist um 17.30 Uhr. Um 20 Uhr spielt die Band „Freestyle“ . Am Samstag beginnt die Bewirtung um 15 Uhr, um 19.30 Uhr singen „Moderne Chöre“. Sonntags beginnt die Bewirtung an 10 Uhr, ebenso am Montag. An diesem Tag gibt es ab 12 Uhr „Fläschknepp mit Meerreddichsoß“. Ab 18 Uhr unterhält Rudi Mieger, um 19.30 Uhr treten die Wörther Chöre auf.