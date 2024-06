Die Beantragung von finanziellen Zuschüssen für die örtlichen Vereine ist zu aufwendig. Nun wurde das Verfahren vereinfacht – und Gelder vergeben. Bereits im letzten Jahr wurden die Richtlinien über die Förderung der örtlichen Vereine formuliert und beschlossen. Man wollte damit, so Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU), das Verfahren vereinheitlichen und nachvollziehbar machen. Nun wurde der vorgesehene Ablauf nochmals optimiert. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Vereine Investitionszuschüsse einmal vor und einmal nach Durchführung einer Maßnahme oder Veranstaltung beantragen müssen – was auch eine doppelte Beschlussfassung durch den Rat zur Folge hätte. Künftig erfolgt eine Beantragung nur noch einmalig nach Abschluss der Maßnahme unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen. Hierauf einigte sich das Gremium in der jüngsten Sitzung, in der auch die Vergabe von Zuwendungen beschlossen wurden. 500 Euro für die Beschaffung von Vereinskleidung wurden dem Gesangverein Frohsinn bereits im letzten September genehmigt, weitere 200 Euro bekommt der Verein nun für die Durchführung des Maifestes. Der Musikverein Seerose erhält 242 Euro als Investitionszuschuss für die Anschaffung von Planen für die Bühnenüberdachung.