Nicht nur Bier bietet das Maibockfest, zu dem der CDU-Stadtverband Hagenbach für Freitag, 8. Mai, ab 17 Uhr auf den Kirchplatz einlädt. Neben einer Wein- und Sektbar warten zwei Foodtrucks mit griechischen Spezialitäten und Wildgerichten vom Grill auf die Besucher. Der CDU-Stadtverband selbst hält laut seiner Mitteilung Bratwürste und Getränke bereit, darunter auch das beliebte Maibockbier. Für Livemusik sorgen Jo Paul und Sabrina, für die jüngsten Gäste wird eine Bastelecke vorbereitet. Ein besonderes Highlight kündigen die Veranstalter für den Einbruch der Dunkelheit an: Dann werden Kerzen an die Besucher verteilt und ein Lichtermeer wird den Kirchplatz beleuchten. Die CDU empfiehlt die Anreise mit dem Fahrrad, Parkmöglichkeiten bestehen am Festplatz und am Friedhof Kirchfeld.