Zwei Maibäume werden am Samstag, 30. April, in Germersheim und Sondernheim aufgestellt. Bürgermeister Marcus Schaile und der Südpfalz-Tourismus Germersheim laden Bürgerinnen und Bürger um 10.30 Uhr zum bayrischen Frühstück mit Brezeln, Weißwürsten und Weißbier auf dem Königsplatz ein. Essen und Getränke sind frei. Um eine Spende wird gebeten. Es spielt das Seniorenorchester.

Um 16 Uhr wird an der „Briggewooch“ am Fahnenmast des Schiffer- und Brauchtumvereins in Sondernheim ein weiterer Maibaum aufgestellt. Ortsvorsteher Friedrich Rentschler und die Kulturgemeinde laden zur kleinen Feier mit Bier, Brezeln und alkoholfreien Getränken ein.

Schon die Wikinger stellten in der Mainacht einen sogenannten „Thorsbaum“ auf. Dabei handelte es sich um einen hölzernen Pfahl, der mit bunten Blumen dekoriert und ein Symbol für Stärke und Wachstum war. Die Germanen hatten einen ähnlichen Brauch, der zur Verehrung der Waldgottheiten diente. In Deutschland geht das traditionelle Maibaumstellen zurück bis ins 19. Jahrhundert und ist bayerischen Ursprungs. Der Politiker und Staatsreformer Maximilian von Montgelas hatte als Symbol für die Selbstständigkeit des bayerischen Staates einen Maibaum aufstellen lassen. In Bayern wird der Maibaum auch „Marienbaum“ genannt, weil er eine starke Verbindung zur Mutter Erde symbolisiert.