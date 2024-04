Am Dienstag, 30. April, ab 20 Uhr veranstaltet das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege im historischen Innenhof des Zehnthauses seine Konzertreihe „Rock in den Mai“ mit der Rhythm 'n' Blues-Band Picture Book, die an diesem Abend nach fast 25 Jahren ihres Bestehens ihr „Farewell-Konzert“ geben. Mit der Band stehen einige Rockoriginale auf der Bühne. Der Kopf der Band, der Sänger, Pianist und Komponist Knut Maurer tritt seit 1970 auf Rockbühnen auf. Bei den kommenden Konzerten werden hauptsächlich Songs der aktuellen CD gespielt. Die weiteren Musiker: Wolfgang Franz (Bassgitarrist und Sänger), Steffen Liede (Drummer), Pit Mack (Gitarrist), Albert Koch (Mundharmonika), Leonie Malthaner (Sägerin). Die Musiker spielen einen fantasievollen britischen Rhythm 'n' Blues im Stile der Bands Animals, Beatles, Chicken Shack, Led Zeppelin, Kinks und Stones. Maurer bedient ähnlich wie Manfred Mann live gleichzeitig Piano, Orgel und Synthesizer. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt 12 Euro.