Am 21. und 22. Mai veranstaltet der Mountainbike-Club Karlsruhe gemeinsam mit der Stadt Ettlingen wieder die Cross-Rad-Tour „Mai.Bike“. Für Samstag ist im Horbachpark ein musikalisches Vorprogramm angekündigt, bei dem zuerst ein Breakdance Battle stattfinden wird. Am Abend folgen dann Auftritte von jungen Bands aus Ettlingen und Umgebung. Am Sonntag findet dann die eigentliche Tour statt, wiederum begleitet von Musik. An beiden Tagen gibt es zudem Streetfood-Angebote, einen Bike-Flohmarkt und ein Testival. Anmeldungen für die Tour sind unter www.maibike.eu noch möglich. Dort sind auch weitere Infos zu m Programm zu finden.