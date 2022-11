Am Mittwoch, 9. November, erinnern 84 Jahre nach der Reichspogromnacht Schüler der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus mit einer Mahnwache an die verfolgten und ermordeten jüdischen Bürger Karlsruhes. Um 14 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, sich am Gedenkort für die ehemalige Synagoge in der Kronenstraße 15 zu versammeln, wenn ein Gebet gesprochen und gesungen wird. Oberbürgermeister Frank Mentrup sowie Vertreter der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit nehmen ebenfalls an der Gedenkveranstaltung teil. 1806 wurde die wachsende jüdische Gemeinde mit einer von Friedrich Weinbrenner entworfenen Synagoge mit einem Sakralbau im Stadtbild sichtbar. Jedoch fiel das im orientalistischen Stil gestaltete Gebäude in der Kronenstraße schon 1871 einem Brand zum Opfer. An seine Stelle trat ein leicht zurückgesetzter Bau in romanischen und renaissancistischen Stilgemisch. Diese Synagoge, wie auch die der orthodoxen Gemeinde in der Karl-Friedrich-Straße, zerstörten nationalsozialistische Brandstifter in der Nacht vom 9. November 1938.