Das Projekt „Mittags gemeinsam“ der protestantischen Kirchengemeinde geht weiter. Seit Anfang 2023 gibt es im Untergeschoss des Gemeindezentrums am Marktplatz ein kostenloses Mittagsessen.

Zunächst sollte das gemeinsame Essen über die Wintermonate stattfinden. Das Projekt fand aber so viel Anklang, dass es nun weiter läuft. Allerdings mit angepassten Öffnungszeiten, wie Pfarrerin Mirjam Dembek informiert. Sie betont, dass jeder zum Essen kommen darf. Wer mag, kann etwas Geld in eine Spendenkasse tun. Seit Ostern heißt es nun zweimal in der Woche: Mahlzeit! „Mittags gemeinsam“ wird immer mittwochs und donnerstags von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr angeboten. Speisen und Getränke sind gratis, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Räume sind barrierefrei zugänglich.