Musik und Magie – unter diesem Motto veranstaltet der Musikverein „Harmonie“ am Samstag, 24. September, einen Aktionstag in Hördt. Gemeinsam mit dem regional und überregional bekannten Zauberer Alexander Mabros wurde ein Programm für alle Generationen vorbereitet. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Hördt mit einem Konzert für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, bei dem magische Musik von Harry Potter, tierische Klänge aus „König der Löwen“ und vieles mehr erklingen. Alexander Mabros wird dabei das Publikum verzaubern. Im Anschluss können die vorgestellten Instrumente auch gleich ausprobiert werden.

Am Abend folgt ein weiterer Höhepunkt: Das Blasorchester des Musikvereins hat ein passendes musikalisches Programm und Alexander Mabros eine verblüffende und unterhaltsame Zaubershow vorbereitet. Diese beginnt um 19 Uhr. Zwischen Zaubertricks und Mentalmagie gibt es zauberhafte Klänge aus der Welt des Films zu hören. Der Eintritt zu allen ist frei und der Musikverein freut sich über zahlreiche Gäste jeden Alters. Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert. Mit dem Förderprogramm Impuls soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden.