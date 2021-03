Der neu entstehende Einkaufsmarkt zwischen Altort und Hardtwald in Neupotz soll auch gut mit dem Rad erreichbar sein. Dazu hatte die Freie Wählergruppe bereits im Dezember einen Antrag nebst Lösungsvorschlag in den Gemeinderat eingebracht. Dieser wurde zur weiteren Beratung in den Bauausschuss verwiesen. Dieser hat inzwischen Alternativen für eine Rad- und Fußgängeranbindung diskutiert, Lösungsansätze bewertet und um eine weitere Variante 4 erweitert. Einig ist man sich, dass die bestehende Unterführung bestehen bleibt und ausschließlich als Fußgängerweg genutzt werden soll.

Der Ausschuss empfiehlt, das Ingenieurbüro FMZ aus Karlsruhe zu beauftragen, in einer Machbarkeitsstudie für die vier Varianten eine Kostenermittlung zu erstellen. „Mir ist es wichtig, die sicherste Variante für die Bürger zu finden“, sagt Ortsbürgermeister Roland Bellaire. „Vielleicht findet FMZ noch eine weitere Variante, die wir bisher noch nicht gesehen haben.“ Mit der Übernahme der Kosten für die Leistungen von FMZ gehe die Gemeinde in Vorleistung. Außerdem werde man sich um mögliche Zuschüsse bemühen, so Bellaire. Diesem Vorgehen gab der Rat seine Zustimmung.