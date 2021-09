Nachdem 2015 in der Bellheimer Schneider-Halle Brandschutzmängel festgestellt wurden, war die Mehrzweckhalle für Veranstaltungen zunächst nur noch eingeschränkt nutzbar und ist es seit inzwischen mehreren Jahren gar nicht mehr. Nicht nur ein Problem für mehrere Vereine, die es gewohnt waren, dort ihre Übungsstunden abzuhalten. Es folgte eine heftige Auseinandersetzung im Gemeinderat darüber, ob die Halle generalsaniert oder abgerissen und neu gebaut werden soll. Letztere Position fand im Rat eine Mehrheit. Nach längerem Hin und Her hat der Planer nun eine Machbarkeitsstudie für den Neubau erstellt, die nach Möglichkeit in der nächsten Ratssitzung vorgestellt werden soll. Darüber informierte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) am Donnerstagabend den Gemeinderat.

Zum geplanten Umbau der gemeindeeigenen Tennishalle beim Schwimmbad sagte Beigeordneter Harald Walter (FDP) in der Ratssitzung, dass der Planer in Abstimmung mit den Vereinen, die die Halle nutzen möchten, sowie der Kreisverwaltung einen neuen Plan erstellen möchte.