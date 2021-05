Otto Neumüller, der ehemalige Hausmeister der Musikschule und des Kulturzentrums Hufeisen, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Fast zehn Jahre lang war der gelernte Schlosser bis zum 20. April 2018 bei der Stadt Germersheim beschäftigt. Und wie aus dem Stadthaus zu hören ist, hat er Spuren hinterlassen, denn Otto Neumüller „gilt bis heute als Maßstab für die Hausmeister in der Stadtverwaltung Germersheim“. Sein Motto war immer: „Geht nicht, gibt’s nicht.“ So hat der Germersheimer für alle Probleme kreative Lösungen gefunden und manch Arbeitsauftrag war erledigt, bevor andere auch nur eine Idee von der Ausführung hatten. Neumüller war das Herz und die Seele der Musikschule und sowohl bei den Musikschulleitern, - lehrern und Gästen des Kultursommers beliebt und gerne gesehen. Als die Stelle des Hausmeisters vor einem Jahr ausgeschrieben wurde, war Neumüller der ideale Kandidat: Schlosserausbildung, Erfahrung im Baugewerbe und in der Industrie. Seine Kindheit verbrachte er wie viele andere nämlich schon beim Spielen und Herumräubern in der Fronte Becker. In der Festungsanlage kennt er sich so gut aus wie in seiner eigenen Westentasche. Er engagierte sich zudem jahrelang im Personalrat der Stadt und sei immer ein angenehmer Gesprächspartner gewesen. Weiter war Otto Neumüller jahrelang Beisitzer des Germersheimer Fußballvereins und in weiteren Vereinen Mitglied.