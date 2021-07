Mehrere Kontrollen gab es am Freitag im Landkreis. Das Ergebnis war ganz unterschiedlich. Manchmal mussten Fahrerinnen auch einen Fußweg einlegen.

Bei einer Schulweg-/ und Laserkontrolle konnten in der Mozartstraße in Germersheim insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zudem hatte ein Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis und musste den weiteren Weg zu Fuß antreten.

Bei der anschließenden Überwachung des Lastwagen-Durchfahrtsverbots in der Poststraße in Lustadt ergaben sich erfreulicherweise keine Beanstandungen. Anders sah es in der Hinteren Straße in Bellheim aus: Dort waren nicht nur sieben Autofahrer zu schnell, sondern auch sechs sogenannte Gurtmuffel mussten verwarnt werden. Weil sich auch zwei Kinder ohne jegliche Sicherung im Personenwagen befanden, mussten die Mütter ihre Kinder zu Fuß zum Kindergarten bringen. Zwei Laster-Fahrer befuhren zudem verbotenerweise diese Straße.

Abschließend wurde die Geschwindigkeitsmessung in der Joseph-Probst- Straße in Germersheim fortgesetzt. Auch hier waren nochmal fünf Autofahrer zu schnell.