In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere Münzautomaten an gleich zwei Waschanlagen aufgebrochen. An der Waschstation in der Straße „In der Kranenbleis“ in Germersheim kam es dadurch zu einem Sachschaden von etwa 5000 Euro. Entwendet wurde nichts. Auch an einer Waschanlage in Bellheim (In der Fellach) wurden mehrere Automaten beschädigt. Das Diebesgut beträgt etwa 20 Euro, so die Polizei.

Ein unbekannter Täter machte sich am Dienstag in Germersheim an fünf Stromsäulen an einem Wohnwagenstellplatz in der Rudolf-von-Habsburg-Straße zu schaffen. Dabei wusste er offenbar nicht, dass die dort angebrachten Münzeinwürfe schon länger nicht mehr aktiv sind und auf ein anderes Zahlungssystem umgestellt wurde. So ist an den Automaten zwar ein Sachschaden entstanden, der Täter erzielte allerdings keine Beute, berichtet die Polizei.