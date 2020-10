Das war also das Geheimnis: Die Kreisverwaltung - ihr Chef, der Landrat, - wollte die Bürger vor sich selbst schützen. Die Zahl der Coronainfektionen in den einzelnen Verbandsgemeinden wurde bisher nicht veröffentlicht, damit sich die Bürger beispielsweise beim Einkaufen nicht ihre eigenen Risikogebiete ausmalen und dann auch meiden.

Das mag ja ein hehres Ziel sein. Aber eine Politik, die immer wieder vom mündigen Bürger und seiner Verantwortung redet, sollte diesen mündigen Bürger eine auf Fakten basierende eigene Meinung bilden lassen.

Eine Behörde, die so handelt wie die Kreisverwaltung, darf sich nicht wundern, wenn in einem solchen Umfeld Gerüchte wabern und Verschwörungstheorien blühen. Und Vertrauen in die Behörden schwindet.