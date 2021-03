Einen „schönen Erfolg“ kann man das wohl nicht nennen. In knapp drei Stunden wurden 20 Müllsäcke mit Abfällen bei der dritten Müllwanderung des neu gewählten Ortsvorstehers von Wörth, Helmut Wesper, gesammelt. Diese Aktion führte er zusammen mit der Gruppe „Sauberes Wörth“ von der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ mit dem Ehepaar Annette Kehry und Manfred Stoffe-Kehry durch.

Erfreulich sei auf jeden Fall, dass sich neben dieser Gruppe noch weitere Väter mit ihren Söhnen am Treffpunkt eingefunden haben. So wurde in vier getrennten Gruppen gesammelt von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße über Eselsbuckel, Heilbach, Netto, Friedhof, Rathjens, Abtswaldstraße und Bahnhof bis McDrive.

„Jedoch sind wir hier in drei Stunden gerade einmal bis zur B9-Auffahrt gekommen und haben alleine zwölf Säcke, eine Warnbake, eine Dachrinne und einige Radzierblenden aus den Grünstreifen geholt“, so Wesper. Liebhaber für Dosenfisch und Gurken scheint es neben der Bahnlinie am Ende des Wirtschaftsweges zu geben. Ein wahres Flaschenlager gab es am Rathjens zu entdecken. „Insgesamt eine erschreckende Bilanz“, meint Wesper. „Bei fünf Euro je Becher oder Verpackung „to go“ hätte man schon auf dem Teilstück bis zur B-9-Auffahrt mal locker 200 Euro für einen guten Zweck eingesammelt. Die Aktion Richtung McDrive wird daher auf jeden Fall fortgesetzt.“ Gemeinsam waren es am Samstag etwa 30 Arbeitsstunden, die für eine saubere Umwelt aufgebracht wurden.