Der Kreis Germersheim macht ernst bei seinem Kampf gegen falsch befüllte Biomülltonnen. Seit Anfang September sind vor den Leerungen Kontrolleure unterwegs, die einen kritischen Blick in die Tonnen werfen. Im für den Müllsünder ungünstigsten Fall bleibt es nicht bei einer Ermahnung. Die RHEINPFALZ war bei einem Kontrollgang dabei.

Die junge Frau und der ebenso junge Mann, die an diesem Tag nachschauen, was da so in die Mülltonnen im Kreis Germersheim geworfen wird, streifen sich jeweils einen Handschuh über.