Bereits seit vielen Jahren engagieren sich zahlreiche Helferinnen und Helfer bei der „Aktion saubere Landschaft“. Die nächste Müllsammelaktion kündigt die Kreisverwaltung für Samstag, 6. April, an. Mitmachen kann jeder. Dafür muss man sich nur bei seiner Orts-, Verbandsgemeinde oder der Stadtverwaltung melden, da die Sammelaktionen in der Regel von den örtlichen Bürgermeistern organisiert werden. „Bei dieser Aktion soll natürlich keiner hungrig bleiben. So gibt es nach dem Sammeln als kleines Dankeschön für alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den jeweiligen Orten einen zünftigen Imbiss“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Bei der Kreisverwaltung laufen die Fäden dieser Umweltaktion zusammen. Sie organisiert die Säcke für die Einsammlung und veranlasst im Anschluss an den Aktionstag die Abholung der Abfälle. Zudem unterstützt der Landkreis die Gemeinden mit einem finanziellen Zuschuss.