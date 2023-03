Eigentlich findet der kreisweite Aktionstag „Saubere Landschaft“ erst am Samstag, 25. März, statt. Die Ortsgemeinde Weingarten zieht den Umwelttag aber vor – und lädt Bürger bereits am Samstag, 11. März, zum Müllsammeln ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Dorfplatz. Nach getaner Arbeit werden alle Helfer mit einer Brotzeit entlohnt. „Ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoller ist, den Dreck-weg-Tag früher zu machen. Ich will nicht warten, bis buchstäblich Gras über die Sache gewachsen ist“, begründet Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU). Er hofft, dass sich möglichst viele Bürger an der Müllsammelaktion beteiligen und sich so für eine saubere Landschaft engagieren.