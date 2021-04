Pandemiebedingt fällt die Veranstaltung „Saubere Landschaft“ erneut aus. Darum möchte die Gemeinde eine „Müll-Sammel-Woche“ für alle Bürgerinnen und Bürger durchführen. Für Rheinzabern wird die Gemeinde vom 3. bis 8. Mai eine Sammelaktionsstelle im Rathaushof einrichten, damit sich Freiwillige an der Umweltpflege beteiligen können. Auf dem Aktionshänger finden die Helfer Eimer, Handschuhe, Greifzangen sowie große und kleine Mülltüten. Das Material kann man hier kontaktlos ausleihen und Corona-Abstandskonform zum Müllsammeln verwenden und anschließend zurückgeben. Die gefüllten Mülltüten werden auf dem Umwelthänger gesammelt und von den Mitarbeitern des Bauhofs regelmäßig entsorgt. Bis einschließlich Samstag, 8. Mai, kann gesammelt und entsorgt werden. Falls bei der Aktion gefährliche Abfälle, wie Asbest , Autobatterien, Säuren, Farben, Lacke oder Pflanzenschutzmittel entdeckt werden, diese bitte zum eigenen Schutz nicht einsammeln, sondern das Rathaus informieren. Als kleine Motivation gibt es für die großen und kleinen Umweltaktivisten eine Überraschung von der Ortsgemeinde: einfach Kontaktdaten im Briefkasten am Rathaus hinterlassen. Weitere Informationen im Rathaus telefonisch täglich von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 07272 1098 oder per E Mail unter info@rheinzabern.de.