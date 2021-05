Quer durch alle Generationen und Institutionen sammelten die Rheinzaberner fleißig Müll in der Landschaft rund um ihren Ort: Die Kitas, Großeltern mit Enkel, Vereine, Privatpersonen, Eltern mit Kinder und Rentner waren dabei. „Die Mitarbeiter des Bauhofs müssen leider ganzjährig illegal gelagerten Müll wie Reifen, Restmüll, alte Schränke, Reifen, ausrangierte Koffer entsorgen“, heißt es in einer Mitteilung. So zeigt sich Joachim Henrich enttäuscht von den Umweltfrevlern, aber erfreut über die Rheinzaberner, welche kräftig mitanpackten. Gefunden wurde in der Landschaft viel Plastikmüll, größere Mengen „gebrauchte“ Pampers, Reifen, Verpackungsmüll und vieles mehr. Die fleißigen Kitakinder waren gar nicht begeistert, dass sie auch Süßigkeitenverpackungen und sogar eine Christbaumkugel beim Müllsammeln fanden. Auch Bürgermeisterin Alexandra Hirsch dankte den Bürgern und dem Team vom Gemeindebüro, welches die Müllsammelwoche kreativ mit der Müllkutsche organisierte.