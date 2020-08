Die Stadt Germersheim bietet nicht ordentlich entsorgtem Müll mit Humor die Stirn. Lockere und originelle Sprüche sollen Bürger zur Nutzung der öffentlichen Mülleimer animieren – statt Müll in die Gegend zu werfen.

Die Stadtverwaltung hatte ihre Bürger mit dem Wettbewerb „Gesucht: Die coolsten Sprücheklopfer unserer Stadt“ aufgefordert, originelle Sprüche zum Thema Müll zu kreieren. Diese sollen in Zukunft die öffentlichen Mülleimer zieren und mit Wortwitz und Farbe die Mitmenschen daran erinnern, dass der Müll in die Tonne und nicht auf die Straße gehört. Diese Aktion haben bereits andere Städte, wie zum Beispiel d Hamburg, mit Erfolg durchgeführt und damit die Sensibilität für das Thema Müllentsorgung enorm geschärft, argumentiert die Stadtverwaltung.

Die Auswahl der Sprüche ist getroffen, die Sprüche selbst wurden in Form von bunten Sprechblasen als Aufkleber vervielfältigt. In den nächsten Tagen wird der Betriebshof diese Aufkleber auf die öffentlichen Mülleimer im Germersheimer Stadtgebiet kleben.

„Müll im öffentlichen Raum ist für alle nicht nur unschön, sondern vor allem auch unhygienisch und teuer“, betont Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile. „Kleinteiliger Müll, wie Zigarettenkippen und Kaugummis, bereiten der Stadt bei der Beseitigung große Probleme. Es ist extrem aufwendig und teuer, ihn von Gehwegen und Straßen zu entfernen.“

Am 19. September findet in Germersheim der jährliche „Umwelt- & Freiwilligentag“ statt. Anmeldungen dazu werden unter 07274 960243 oder per E-Mail an cwilly@germersheim.eu entgegengenommen. An diesem Tag säubern engagierte Bürger die Germersheimer Grünflächen und die Ufer des Rheins.