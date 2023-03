Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor den Toren des US-Depots übernachten immer wieder Fahrer in ihren Brummis, weil sie nachmittags nicht mehr abgefertigt worden sind. Das kritisiert die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ (BI). Die US-Armee will reagieren. Zugleich werden zusätzliche Verzögerungen am Dienstag und Mittwoch angekündigt.

Von unappetitlichen menschlichen und anderen Hinterlassenschaften, zum Beispiel Müll, berichtet Erwin Leuthner, der Vorsitzende der Bürgerinitiative (BI), in einem Schreiben