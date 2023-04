Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Krise jagt die nächste: erst Corona, dann Ukraine-Krieg . Dabei vergisst man fast den Umweltschutz. Nicht so in der Südpfalz.

Nun wollen sie also wieder losziehen, ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken. In dieser Woche erreichte uns die Nachricht, dass am 26. März in den vier Wörther Ortsbezirken der