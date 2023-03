Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich mehrere Säcke voll Abfall wurden illegal in einer Nothaltebucht entsorgt. Ein Ärgernis. Gleichzeitig wächst durch diesen Müll auch die Gefahr, dass sich eine gefährliche Virusinfektion ausbreiten kann.

Nicht nur aus einem Auto wurde der Müll an einer Nothaltebucht an der A65 abgestellt: Gesammelt in gelben Säcken, nicht für die Verwendung im Landkreis Germersheim bestimmt, wurde