Die Kreisverwaltung informiert, dass es durch die Feiertage am 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 9. Mai, Pfingstmontag am 20. Mai und Fronleichnam am 30. Mai zu Verschiebungen bei den Müllabfuhrterminen kommen kann. Es ist möglich, dass Abfuhrtermine vorgezogen oder auch nachgefahren werden. Deshalb sollte man sich unbedingt am Abfallkalender orientieren. Dort sind die Änderungen bereits vermerkt, wie es in der Mitteilung dazu heißt. Die Kreisverwaltung gibt den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen: Man bekommt die persönlichen Abfuhrtermine ganz einfach per Mail zugeschickt und kann sie in einen elektronischen Kalender integrieren.