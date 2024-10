Eine Erinnerung an Kindheitstage – Märchen haben einen positiven Einfluss auf Demenzerkrankte. Zu Besuch bei einer besonderen Märchenstunde.

„Es war einmal ein Schuster, der war ohne eigenes Verschulden arm geworden“, so steigt Claudia König in das erste Märchen ein. Im bodenlangen, gold-glitzernden Kleid nimmt die Märchenerzählerin die Senioren und Seniorinnen mit in die Geschichte um die Wichtelmänner. Die emsigen Kerlchen kommen Nacht für Nacht und helfen dem Schuster durch ihre Arbeit, wieder zu Wohlstand zu kommen. Claudia König trägt die Zeilen frei vor, mit fester Stimme und untermalender Gestik. Ihre Zuhörerschaft in der Seniorentagespflege „Niederwiesen“ lauscht gespannt und fiebert bei den Geschehnissen im Märchen der Gebrüder Grimm mit. Von den Wichtelchen geht es dann zu den sieben Zwerglein. Die Zeilen aus „Schneewittchen“ können einige der betagten Männer und Frauen locker mitsprechen. Sie schütteln entsetzt die Köpfe über die böse Königin und lächeln mild über das süße Schneewittchen.

Mit Märchen gegen Demenz

Claudia König zieht sie auch bei der folgenden Geschichte von Hänsel und Gretel in ihren Bann. „Knusper, knusper, Knäuschen“, stimmt sie die markante Zeile der Geschichte an und die Senioren und Seniorinnen ergänzen: „Wer knuspert an meinem Häuschen?“ „Eigentlich ganz schön grausam, für kleine Kinder ist das Märchen nix“, findet eine ältere Frau nach dem Ende der Geschichte. Die Märchenerzählerin stimmt zu, wobei Kinder zwischen Realität und Märchen gut unterscheiden können. „Und es gibt auch mildere Versionen von Grimms Märchen“, erklärt sie ihrem Publikum. Die meisten von ihnen sind mit den Geschichten aufgewachsen, jetzt im hohen Alter sind die Erinnerungen so lebendig, als wäre es gestern gewesen. Auch über die Streiche von Max und Moritz und die humorvolle Geschichte vom Strohhalm, Kohle und Bohne freuen sie sich. Die Märchenstunde in der Einrichtung ist Teil des Projekts „Märchen und Demenz“ in Zusammenarbeit mit der AOK. Die ausgebildete Schauspielerin kommt an mehreren Terminen, um die Geschichten zu erzählen. Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn „Märchen sind gut fürs Langzeitgedächtnis“, nennt Claudia König einen der vielen positiven Faktoren.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden geschult

Kognitive Fähigkeiten und das Wohlbefinden der Menschen würden verstärkt, die soziale Interaktion gefördert. Und auch die Einrichtungen, an denen die Märchenstunden statt gefunden haben, würden ein positives Feedback geben. Den Bewohnern und Bewohnerinnen tue die Märchenstunde einfach gut – und sei auch eine schöne Sache für die Belegschaft, die dadurch etwas Neues ausprobieren könne. Die Idee ist nachhaltig angelegt, es werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen im Märchenerzählen geschult. Eine Box mit Materialien hilft, auch langfristig das Erzählen im Alltag zu etablieren.

Info