Annette Kienle bleibt Vorsitzende des Lingenfelder Männergesangvereins Einigkeit. Bei der Jahreshauptversammlung bestätigten sie die Mitglieder einstimmig im Amt. Mit neuem Schwung gehe der Verein in die neue Saison: 30. April, Tanz in den Mai; Sommerfest ist am 8. und 9. Juli geplant. Auch Bauarbeiten stünden an: Der Sängerheim-Anbau werde verputzt und erhalte ein Brandschutzfenster. Zudem müsse das Sängerheim-Dach saniert werden. Neuwahlen: Vorsitzende: Annette Kienle; Stellvertreter: Hans Scherer; Schrift- und Protokollführerin: Manuela Krämer; Kassenwartin: Xun Zhou; Abteilungsleiterin (AL) Frauenchor: Regina Henrich; AL Männerchor: Siegbert Hinderberger; AL Chorioso: Wolfgang Hambrecht; AL Theatergruppe: Thomas Dorsch; Beisitzer: Norbert Steiger, Ute Steger, Dagmar Schmitt, Bernd Schmitt, Renate Bopp, Alexandra Gütt, Torsten Tuttas, Barbara Götz, Jana Groß; Kassenprüfer: Erwin Leuthner, Dorothee Dorsch.