Zwei Chorkonzerte werfen ihre Schatten voraus. Am 17. Juni in Steinfeld und am 9. Juli in Germersheim finden zwei Kirchenkonzerte mit klassischer geistlicher Chormusik, Spirituals, italienischen Marien- und Bergliedern und solistischen Einlagen statt. Für dieses Erlebnis in einer großen, stimmgewaltigen Männerchorgemeinschaft zu singen, werden außer den teilnehmenden Chören weitere Sänger gesucht. Dazu sind Männer jeden Alters, mit oder ohne Chorerfahrung, herzlich willkommen. Neben den Proben ab sofort der Männerchöre in Rechtenbach (montags), Lustadt (mittwochs) und Kuhardt (freitags), finden folgende Gesamtproben statt: Samstag, 11. März, 10 Uhr in Kuhardt, Gemeindehaus; Samstag, 1. April, 10 Uhr in Rechtenbach; Samstag, 6. Mai, 10 in Lustadt. Weitere Infos unter http://www.gesangverein-kuhardt.de und bei Chorleiter Joachim Kuhn per Mail: joachimkuhn65@t-online.de.