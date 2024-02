Die närrischen Tage sind seit Aschermittwoch vorbei, aber der Carnevalverein Rot-Weiss „Die Gäßeknie“ Berg hat noch eine Großveranstaltung am Samstagabend. Er ist von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine als Ausrichter der Badisch-Pfälzischen Meisterschaften im Männerballett nach 2020 zum zweiten Mal auserwählt worden. Die Veranstaltung in der Berger Gemeinschaftshalle beginnt um 19 Uhr, Saalöffnung ist um 17 Uhr. Sie ist bereits ausverkauft. 13 Vereine kämpfen um den Titel im Männerballett. Dabei treten auch Gruppen aus der Südpfalz an.