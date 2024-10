Um Männerschnupfen und andere Wehwehchen geht es in dem Theaterstück „Loss mer moi Ruh“, das das Boulevardtheater Deidesheim am Samstag, 11. Januar 2025, auf die Bühne in der Sondernheimer Tulla-Halle bringt. Dessen Stück aus der Feder von Martin Rassau und Bernhard Ottinger in dem Uwe von Grumkow Regie führt, dreht sich um zwei Männer. Diese treffen sich nach des harten Lebens Anforderungen, Rheuma, Bandscheibenvorfall und anderem mehr in der Reha. In den Gesprächen über ihre Blessuren versuchen sie sich gegenseitig darin zu übertreffen, wer mehr leiden, mehr Tabletten schlucken muss und – nicht zu vergessen – wer die hübscheste Therapeutin hat. Veranstalter ist die Germersheimer Stadtkapelle. Diese hat bis zum Jahr 2020 zehn Mal mit dem Kabarett-Duo Spitz und Stumpf kooperiert, bis dieses nach seinem 25. Jubiläum von der Bühne abtrat. Dann kam Corona und danach begann die Suche nach einem neuen Partner, sagte Stadtkapellen-Vorstandsmitglied Otmar Bentz. Den habe man nun mit dem Boulevardtheater Deidesheim gefunden.

Info

Theateraufführung „Los mer moi Ruh“ am Samstag, 11. Januar 2025, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Tulla-Halle Sondernheim, Schulstraße 25. Kartenvorverkauf bei Apotheke Walch in Germersheim, Seelinger & Werling Rülzheim und Küchenwelt Strohmeier-Gilb in Bellheim.