Mit „Hubertus und die Bürgermeisterwahl“ wird die Hagenbacher Theatergruppe wieder viel Wirbel und Heiterkeit auf die Bühne des Kulturzentrums bringen.

In dem turbulenten Dreiakter von Peter Schwarz geht es erstmals nicht um Liebelei und Gefühlsverwirrungen. Vielmehr drehen sich Ränkespiele und Dialoge befreundeter „Hagenbacher Familien“ Hammer und Mausloch um Gleichberechtigung von Mann und Frau und – der Zeit angepasst – um die aktuelle Dorfpolitik. Es gilt, einen neuen Bürgermeister zu wählen, da der bisherige in Ruhestand ging.

Selbstbewusst fühlt sich Hubertus Hammer (Heiko Schlechte) dem Amt recht gewachsen, hofft auf einen Machtzuwachs, weil er sich im Ehealltag zunehmend entrechtet fühlt. Seine Ehefrau Roswitha wird von Marion Weishaar gespielt. An seiner Seite steht treu und kämpferisch Freund und Nachbar Fridolin Mausloch (Siegfried Kehler); beide Männer liefern sich in „Elkes Rentnertreff“ am Hagenbacher Stadtrand heiße Diskussionen und werben männliche Mitstreiter.

Viele Stunden haben die Mimen geprobt. Premiere ist am 2. November. Foto: Monika Bögelspacher

Roswitha und Maria Mausloch (Elke Bolz) indes schmieden ein weibliches Bündnis und stellen die Bäuerin Elvira (Jeannette Memmer) als Gegenkandidatin bei den Wahlen auf. Daraufhin bilden sich im Dorf zwei Lager, denn auch der Dorfpolizist Otto (Norbert Weishaar), der Journalist Ferdinand (Rolf Baumgarten) und seine Gehilfin Jenny (Sabrina Paul) sowie der Bankangestellte Engelbert (Freddy Kupka) werden sich mit dem Austausch witzig wirbelnder Argumente jeweils den beiden Seiten dieser Lager zuordnen. Nachdem deutlich wird, dass es im Dorf mehr weibliche als männliche Wähler gibt und damit wohl Elvira bessere Chancen auf den Bürgermeisterposten am Wahlsonntag hätte, entwickelt die Männerbewegung einen Plan.

Der Ausgang der Wahl bleibt eine Überraschung, versprechen die Akteure der Theatergruppe. Mit Freude haben sie mit „Metzermeister Kropp“ und „Elkes Rentnertreff“ ein wenig Lokalkolorit ins Theaterstück eingebaut. Für Organisation und das Soufflieren ist Margarete Kehler verantwortlich.

Info

Theaterabende im Kulturzentrum Hagenbach: Samstage 2., und 9. November, um 19 Uhr. Karten zu 10 Euro gibt es bei Siegfried Kehler, Trifelsstr. 57a, Telefon 07273 1804 .