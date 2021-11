Die Deichmeisterei wird in den kommenden Wochen Mäh- und Freischneidearbeiten im Bereich des Rheinvorlands in Leimersheim durchführen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Bereichen Fähranleger und am Rhein gegenüber der Rheinschänke. Darauf weist die Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim hin. Dies geschieht in Vorbereitung für die Kampfmittelsuche im Januar kommenden Jahres für das Projekt Revitalisierung Rheinvorland.